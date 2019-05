A pesar de todo mi aprecio a los artículos sobre los muelles faltantes en el río Guayas (Expreso-29 y 30-abril- 2019) no se menciona para qué los muelles serían necesarios: para el transporte público fluvial, común en todas las ciudades fluviales comparativas del mundo. El director de Cultura afirma que “el río no es ahora una solución de transporte”. Mas mi sentido común me dice que en el río Guayas se puede transportar una gran cantidad de pobladores, desde el extremo norte hasta el extremo sur, en condiciones cómodas y ecológicas - mucho más agradable que en vehículos terrestres que congestionan y contaminan la ciudad. O ¿esto dañaría el negocio de los transportistas de turismo?

Klaus Goldinger