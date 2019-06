Tips para la seguridad ciudadana

Luego de ver que los delincuentes que con tanto esfuerzo son capturados son liberados con asombrosa facilidad, recomiendo ‘tips’ de seguridad: no portar grandes bolsos llamativos. No usar el celular en la calle o de forma distraída. No utilice taxis informales. Si se sube en un taxi aparentemente confiable no hable más de la cuenta y envíe por Whatsapp a algún familiar número de placa de vehículo y su destino. Siéntese cerca del botón de pánico. Verifique que el taxi “seguro” tenga debajo del asiento del chofer el sistema antidelincuencial (caja negra). No permita que lleven a otra persona en el camino, si ocurriese bájese. No retire dinero de golpe. Si está en la fila de un cajero automático y observa personas con chompas abultadas, gorras y gafas realice la transacción en otro cajero; así se visten los clonadores o estafadores. No utilice los mismos caminos hacia su casa o trabajo. No compre al último momento pues optará por subirse a cualquier taxi. Si ve a un sospechoso no espere que llegue a su círculo de 15 m a la redonda, cambie de acera, busque un lugar seguro o salga corriendo. Siempre tenga a la mano $ 10 para el asaltante (mitiga que le cacheen toda su ropa o le golpeen). Memorice 2 números telefónicos de emergencia. Si vive solo deje siempre una línea de arena a la entrada de la casa para estar seguro de que los delincuentes no lo esperan adentro. No vaya a cajeros apartados. No entregue información con facilidad (contestar mejor: ¿con quién desea hablar? No mire al delincuente a los ojos; se arriesga que le disparen o golpeen. ¿Vale la pena llevar tanta documentación u objetos de valor? Estar alerta cuando una persona diga: Soy amigo del gerente o del dueño. Cuando haga retiro de dinero en un banco no salga con una amplia sonrisa o realice alguna compra muy cerca del sector: El delincuente tasa a la víctima. Instale una sirena en su casa con 2 activaciones manuales (baño y dormitorio) (efecto disuasivo). No opere el cajero automático bajo efecto de alcohol. Si en la calle le dan un papel y luego siente un ligero mareo aléjese de esa persona y tápese los oídos para no escuchar la instrucción, puede ser escopolamina; pida ayuda. Entre más tarjetas de crédito o debito porte mayor tiempo pasará con un secuestrador. Ser reservado con la información del trabajo o nivel de responsabilidad.

Gunnar Lundh Iturralde