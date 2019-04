Tiempos de cambios

Considero que la mayoría de la población ha quedado satisfecha con la elección como fiscal de Diana Salazar. Mujer con la edad perfecta, con juventud pero con experiencia, inteligente, capaz, con gran determinación al momento de tomar medidas apegadas al derecho, evidenciando integridad moral y no militancia política. Tiene una gran carga física, emocional e intelectual, al conocer su informe de 900 casos represados, aparte de los que ingresarán. Debe buscar asesores del más alto nivel académico -en el país los hay- y aquí se requiere de su sagacidad para conocer quién puede apoyarla. Puede pedir reubicación de algunos empleados sospechosos que son los que esconden, pierden o bloquean, y que abundan en el nivel central, cosa sabida después de conocer de las fechorías de diez años de la más grande corrupción de la historia contemporánea, que es la que yo conozco. Ella debe saber que no está sola, que tiene un pueblo hambriento de verdades, hambriento de ver por lo menos a los más visibles destructores de la moral y ética del país, en una cárcel, vestidos con ese bello color que tienen los uniformes de los PPL, defraudadores del fisco y del porvenir ecuatoriano. Debe seguir actuando como hasta hoy, con firmeza, en derecho, pero inflexible. Particularmente creo que no nos defraudará. Su expresión corporal, sus ojos serenos, su lenguaje tranquilo pero académico y firme, nos lo está garantizando.

Pedimos un favor: que evite mancharse en ese lodo, en ese albañal en que cada día se hunde nuestra política ecuatoriana, desde las más altas esferas actuales y pasadas. Es de sugerirle que no se reúna con esa gente, que no converse telefónicamente, porque la estarán grabando, y más aún, que no se tome fotos que después pueden ser usadas como que pertenece al grupo de los protagonistas de este triste periodo de la historia ecuatoriana que estamos viviendo y que ratifica el término, usado por algunos países, peyorativamente, como Banana Republic, no precisamente por tener el mejor banano del mundo, sino por nuestro anárquico comportamiento. Probablemente nuestro caso podría ser motivo de un ‘thriller’ o de una película que se llame La antipolítica, lo que no debe hacerse.

Dr. Ricardo Ortiz San Martín