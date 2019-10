Malas costumbres deben ser erradicadas

Es normal que muchos ciudadanos no devuelvan celulares extraviados. Esto no debe seguir ocurriendo, puesto que las personas honestas tienen que mantener encendidos los celulares que hayan encontrado para recibir las llamadas de los dueños y devolverlos. A una pareja de amigos se les extravió un iPhone. En cuanto notaron la falta del móvil llamaron para tratar de saber dónde estaba pero no contestaron y procedieron a bloquearlo. Después de insistir durante varios días un hombre respondió la llamada y exigió cierto valor para ‘hacer el favor’ de devolverlo. Mis amigos acordaron dar el dinero. El día que entregaban la ‘recompensa’ al extorsionador por el iPhone este se molestó porque no era el valor pactado. Por suerte un policía que pasaba por el lugar intervino y el asunto quedó arreglado. Aprendamos a no tomar las cosas ajenas -como aquellos políticos que se roban recursos del Estado y permanecen prófugos de la justicia-. Recordemos siempre la frase pronunciada por Jesucristo (el Salvador de la humanidad): “Te ganarás el pan con el sudor de tu frente”.

Jhonny Muñoz