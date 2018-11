Taxis: “Nuestro aplicativo sí está autorizado”

Informó EXPRESO el 14 de noviembre que una señorita que solicitó un vehículo a través de una aplicación móvil fue abusada por un taxista. Esta señorita solicitó un aplicativo móvil extranjero que no se encuentra aprobado por la ANT para brindar el servicio de taxi y la unidad es de uso particular, por lo que no es un taxi regulado.

Este organismo de integración rechaza la información que se ha publicado y que hace daño al verdadero taxista. Nuestra matriz mantiene su aplicativo el mismo que sí se encuentra legalizado y autorizado por la autoridad competente para que nuestros agremiados presten el servicio legal con sus unidades reguladas a la ciudadanía.

Lic. George Mera Alcívar

Unión Cooperativas Transporte en Taxi Guayas