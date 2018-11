“Sucumbimos a la clase política”

Cuál es la razón por la que hemos sucumbido ante la indolencia, incapacidad, corrupción, impunidad e irresponsabilidad de nuestra clase política, quiénes son los responsables de conducir la nave del Estado hacia puertos de mayor bienestar para todo un pueblo y no solo para un reducido grupo de burócratas dorados y sus satélites privadas que medran alrededor del panal de corrupción que les da el sustento de sus ilegítimas ambiciones. En las próximas elecciones es la oportunidad para ponerlos contra la pared (no para fusilarlos sino no dándoles el voto ) y enterrarlos políticamente de una vez y por siempre.

Mario Vargas Ochoa