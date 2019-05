Solicitud enviada por el MTOP

Por la nota periodística “La carga vehicular daña el puente Rocafuerte”, publicada en su medio de comunicación el 21 de mayo, pág. 11, solicito el Derecho de Réplica, en virtud de la información difundida, sin verificación y descontextualizada, como expondré a continuación:

1) Si hubieran verificado previamente los hechos, notarían que es contrario a la verdad, cuando su diario publica: “el puente Vicente Rocafuerte requiere de luminarias”, puesto que esta infraestructura sí las tiene. Se anexan fotografías y video nocturnas en físico.

2) También se ha hecho una interpretación equivocada, poniendo afirmaciones que el MTOP no ha manifestado. Su diario publicó que, el MTOP “reconoce que la continua carga vehicular afecta la carpeta asfáltica, que volverá a ser intervenida en junio. Para ese mes, prevé culminar el mantenimiento periódico”.

En realidad, lo que el MTOP manifestó es que el actual mantenimiento “registra un 75 % de avance físico y está previsto culminarlo en junio próximo”, incluyendo el mantenimiento del puente Vicente Rocafuerte. En contraste con lo publicado, no hemos señalado en lo absoluto que el tránsito vehicular afecte la capa de rodadura.

3) Se genera ante la comunidad un clima de desinformación con opiniones antitécnicas que, en total desconocimiento, son tomadas como verdad, incluso titulando así la nota “La carga vehicular daña el puente Rocafuerte]”: “(José Ramírez) considera que el paso requiere una intervención profunda. No solo es el mantenimiento de calzada, no solo por encima, sino una intervención que involucre la base y la sub-base. Es la única manera de garantizar la durabilidad de la estructura del puente. La posición de Ramírez es por la alta carga vehicular que soporta continuamente el paso”.

El MTOP insiste una vez más que la estructura del puente Vicente Rocafuerte se encuentra en buen estado. La nota de su diario no tiene sentido común debido a que debajo de la losa de un puente no se colocan capas de sub-base y base. Además, los elementos estructurales no presentan fallas como hormigón descascarado o varilla de acero a la intemperie.

Ing. Andrés Glen Delgado León

Director Distrital de Transporte y

Obras Públicas del Guayas