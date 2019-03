Solicitud enviada por candidato a la Alcaldía de Samborondón

Señor Director:

En días pasados me visitó una periodista de Diario Expreso para realizarme una entrevista política sobre Samborondón y mi vida deportiva.

Le manifesté que fui concejal, presidente del Conam y del Congreso, que jamás fui cuestionado por mis funciones. Es verdad que en 1985 tuve un problema, pero no fue en 2005 como ha escrito. Fui apresado saliendo de mi oficina por siete hombres armados, al estilo Rambo; me golpearon, sin boleta de captura, por el presidente León Febres-Cordero. Estuve incomunicado tres meses en la cárcel, luego pasé a una clínica, donde nadie me podía visitar; cortaron el servicio telefónico de la clínica Maridueña, me quitaron la comida y tenía que pedir a un restaurante, lo cual hizo aparecer la diabetes. Pensaba que me quería matar y por eso evitaba a la gente extraña que deseaba visitarme, porque seguramente querían ponerme droga para perjudicarme. Estuve detenido injustamente cuatro años de mi vida, pero pude recuperarme y llegar al éxito. En este caso tuve sentencia absolutoria.

Cuando estuve en el Conam en 1996 propuse crear el tren bala, con concesión a 15 años y no le costaba nada al país; lo mismo la red ferroviaria, así como también la energía solar que la financiaban a largo plazo. Igualmente, soy el creador de la Portabilidad Numérica Móvil Celular porque siendo diputado y presidente del Congreso en 2005 envié el proyecto de ley con Oficio # OQB-133-CN-05 el 19 de octubre del 2005; actualmente cada persona tiene derecho a mantener su número telefónico móvil y favorece a 14 millones de ecuatorianos. Pero lo más importante era la convertibilidad a S/. 4.000,00 por dólar y no lo que sucedió en 1999 a S/. 25.000,00.

Pago alrededor de $4.000,00 por mis impuestos personales. Mis compañías sí pagan más de $ 130.000,00 al año en impuestos.

Está bien que escriban sobre mí, pero que pongan la verdad y no se inventen fechas como el 2005 en lugar de 1985. Han pasado 34 años, pero yo sabía que tarde o temprano esto se mencionaría, lo cual no hace daño en absoluto, pero no dicen en la entrevista que tuve sentencia absolutoria ni nada de lo que menciono en esta carta. Adjunto sentencia.

Al doctor Ernesto Carrasco, presidente de la Federación de Médicos del Ecuador, a quien entrevistaron ustedes, creo que desconoce totalmente el tema, como la mayoría de los ecuatorianos; yo ya he construido el complejo deportivo Club Diana Quintana, que cuesta el doble que el hospital, y está a la vista de los ecuatorianos.

Hay un viejo pensamiento que dice: “Mientras más uno aclara más confunde a la gente”, pero cuando sucede algo como esto, hay que aclarar porque está de por medio mi imagen y credibilidad, y qué decirte de mi calidad humana.

No mencionó nada sobre el trabajo que hacemos en el Club Deportivo Diana Quintana, que son campeones por 15 años consecutivos, ni tampoco sobre el gimnasio Gold’s Gym, cuando estamos trabajando para apartar a la juventud de las drogas porque el deporte no es para ganar dinero sino por preservar el nombre de mi hija Diana Quintana.

También he organizado campeonatos de box, traje a los mejores equipos de fútbol y básquet. He aportado toda mi vida al deporte y he trabajado con gente pobre.

¡Con aprecio... hasta la victoria final!

Omar Quintana Baquerizo