Solicitud de réplica enviada por asambleísta provincial del Guayas

En la edición del martes 9 de abril de 2019, en la sección de opinión, bajo el título “¿Qué será para Aguiñaga la ética?”, escrito por José Hernández, donde realiza algunas acusaciones, al respecto debo aclarar, que el suscriptor del mencionado texto, en nombre de la opinión”, se ha atrevido a escribir ficciones sobre mi accionar como funcionaria pública.

Todas esas imputaciones han sido realizadas sin sustento alguno, faltando a la verdad y pretendiendo desprestigiar mi honor y buen nombre. El texto no cumple ni con los mínimos estándares de ética periodística. Ataca sin argumentos, acusa sin pruebas e inventa historias, cual cuento de novela.

Aclaro que yo nunca he ocultado ningún acto de corrupción, ni he cometido el delito de obstaculizar la justicia, como así afirma. Y peor aún, nunca he perseguido a nadie. Este ataque es otro más de los que he soportado desde que mi bancada, la Revolución Ciudadana, denunció a la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, lo que claramente responde a una agenda pactada para defenderla de las acusaciones vertidas en su contra.

Esta embestida disfrazada de opinión no solo transgrede todas las reglas de un periodismo loable y serio, viola mi honra, derecho que está inscrito en acuerdos internacionales de Derechos Humanos y bordea el delito de calumnia, que es penado por nuestra legislación.

No obstante, estas falsedades no me harán retroceder ni un milímetro respecto a mis principios, ni a mis creencias, ni a mi ideología. Ahora más que nunca estoy convencida que la lucha es el camino, que no hay futuro en el Ecuador sin sacrificios.

Marcela Aguiñaga V.