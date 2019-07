Sobre titular del Cpccs

Todavía no se puede designar al personal interno por problemas entre sus miembros. Han pasado 15 días. Cuando un ciudadano común envía su hoja de vida para su reclutamiento, selección y contratación, en la empresa privada se revisan y verifican obligatoriamente referencias personales, certificados de antecedentes penales y de trabajos anteriores, y los confirman pidiéndolos por escrito. El titular de Cpccs ya fue elegido. Ahora sale a la luz que los certificados presentados por esta persona no son auténticos y veraces. Se supone que la revisión debió haber sido antes y no después. ¿Cómo nos verán en el exterior? Somos desorganizados hasta para un puesto de tanta importancia.

Roberto Flores