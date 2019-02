Sobre “los anticorruptos de escritorios”

Así resumió el coordinador de la Comisión Anticorrupción, la actuación de las organizaciones extranjeras con las que el gobierno implementara la trillada lucha contra la corrupción. Dijo que “oficinas de ONU, BID, Grupo del Banco Mundial, pagadas por el Estado, tienen archivadas denuncias en algún escritorio, pero ahora permitirán que un delegado nuestro observe cómo actúan y creemos que en un lapso de 90 días máximo, tiene que haber resultados. 17 denuncias presentadas a la justicia permanecen olvidadas desde hace 4 años y no hay una sola sentencia, no se reforma el COIP donde el contralor por ejemplo, da permiso al fiscal para que acuse, no se avanza en la Extinción de Dominio ni en la Contratación Pública y en 17 años no se juzga a Mahuad. La compañía contratada para rastrear dinero resultó ‘chimba’ como lo advertimos, el 90 % de jueces correístas siguen en sus puestos obstaculizando las denuncias y para colmo, la presidenta de la Corte dijo “que evaluará a los fiscales” pero no los despedirá. Existen más denuncias de candidatos a las dignidades a elegirse en marzo, pero no se las tramita para no entorpecer el proceso. Han pasado dos años en los que no se ha visto justicia y sin embargo hemos decidido ‘darle la mano’ por última vez al gobierno, mientras los diputados, lejos de tratar la ley anticorrupción, vergonzosamente se fueron de vacaciones luego de abandonar la sesión pedida por Callejas y dejarla sin quórum.

Dr. Carlos Mosquera B.