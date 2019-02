Sobre ley orgánica de prevención y sanción de violencia en el deporte

A inicios de este mes, la presidenta de la Asamblea Elizabeth Cabezas remite mediante oficio el proyecto de ley orgánica de prevención y sanción de violencia en el deporte al Presidente Lenín Moreno, que se centra en cuatro ejes importantes dentro de su constitución que son: la violencia; la xenofobia; el racismo y la intolerancia en el deporte (como el caso River vs Boca en Argentina que como resultado de aquella violencia suscitada, se llevó la segunda final a España.

Con esta ley se crea un sistema de licencias para los escenarios deportivos quienes podrán obtenerla después de cumplir con ciertos requisitos legales si es que desean estar habilitados para recibir a los espectadores en estos recintos. De las prohibiciones está el ingreso de bengalas, bombos, banderas, pancartas, etc. y las sanciones que puede ser con trabajo comunitario, privación de la libertad, pecuniaria y consecuentemente el no ingreso a los escenarios deportivos. Pues la ley también tiene sus vacíos en ciertos aspectos: que se quiera prevenir y sancionar la conducta de las personas que cometan hechos prohibidos dentro de los escenarios deportivos está bien, pero no dice nada del uso de otras actividades en estos, por ej. conciertos musicales. Se acerca la 3° fecha de la Liga Ecuatoriana de Fútbol y como se aprecia a través de redes sociales, demás medios, se ha presentado un hecho violento en las afueras del Estadio Capwell después de que el equipo local perdió su encuentro con el rival de turno.

Juan Carlos Pérez Cepeda