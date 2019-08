Sobre el pago a los jubilados

Cualquiera de las obras “emblemáticas” que se hicieron en el nefasto y corrupto gobierno anterior: sin licitación, sobreprecios, coimas, detallados minuciosamente en los cuadernos y archivos de la corrupción por dos abogadas, de cómo se entregó dinero a personas naturales y jurídicas, hubiese servido para el pago a los jubilados, y no tocar dineros de otra entidad pública, como han hecho con el banco del IESS. En los próximos años, a corto y mediano plazo, con un nuevo gobierno, se criticará el porqué se utilizaron esos recursos y le restaron liquidez a dicha institución. El Gobierno no tiene recursos propios para afrontar este pago; no los contempló en el presupuesto de este año.

Xavier Flores