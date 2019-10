Sobre el bono solidario que entrega el Gobierno central

L o felicitamos por haber subido el bono solidario en 15 dólares; es decir, cobrarán $ 65, 115 y 165.

Pero estos valores no los están recibiendo los que más necesitan y se comprueba cuando van a los bancos a cobrar. Allí observarán que los cobran personas jóvenes, con vestimenta de primera, con celulares de último modelo.

Con ello se está perjudicando a los que en verdad lo necesitan, para lo cual deben impartir instrucciones a los jefes políticos para que den un informe sobre este particular y que se haga justicia a los que necesitan para cumplir con sus necesidades básicas.

En nuestra ciudad, en mi ciudadela, tengo a bien comunicarle que hay 12 familias que viven en la miseria.

Les he preguntado si recibían el bono y me comunicaron que antes sí lo recibían, pero que fueron borrados. Estas doce familias me indicaron que esperaba que se les dé nuevamente el bono.

Señor presidente de la República, esperamos que ordene de inmediato que se investigue a fondo sobre este pago que sale del Estado. Son millones de dólares que no están solucionando los problemas de familias verdaderamente necesitadas.

Gualberto Arias Bonilla