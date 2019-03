Sobre crónicas periodísticas y diversos temas de interés

Con respecto a las crónicas periodísticas sobre diversos temas, que son de interés nacional e internacional, y que diariamente son publicadas en el Diario Expreso, bajo su digna dirección, me permito exponer comedidamente los siguiente:

a) En los reportes periodísticos publicados en los primeros dos meses del presente año sobre diversos criterios y opiniones vertidos en los mismos, permiten conocer y obtener un claro y real concepto del acontecer político, administrativo, económico, y social, y por el cual se encuentra desarrollándose con sentido de tranquilidad y progreso social en nuestro país. En dichas informaciones periodísticas, no implica que se expongan diversos y sanos criterios al Gobierno actual, siempre buscando el bienestar socioeconómico de todos los ecuatorianos en general; por tales hechos me permito remitir mis más fervientes felicitaciones a usted y por su digno intermedio al Diario Expreso por sus temas y excelentes exposiciones periodísticas vertidas en sus respectivos artículos publicados en el citado diario, realizados con altura, con sus opiniones con razón, sin temor a la crítica malsana de la funesta entidad de la Superintendencia de Comunicaciones, creada por el expresidente Rafael Correa para controlar a los medios de comunicación y que injustamente son sancionados con suspensiones de las actividades periodísticas y sus fuertes multas económicas y que, gracias a Dios, dicha entidad represiva pasó a ser la sombra negra en la historia del periodismo ecuatoriano. En hora buena el actual gobierno con sentido de justicia, designó un nuevo Superintendente de Comunicaciones, quien manifestó que el cobro de multas a los medios independientes, quedará suspendido por no haber una ley que avale supuestos incumplimientos.

b) Señor Director, aprovecho de la presente para igualmente exteriorizar mis felicitaciones y el debido reconocimiento por contar usted con un excelente equipo de “plumas periodísticas” que día a día con sus sanas críticas y opiniones exponen en el Diario Expreso de la mejor manera, buscando siempre el mayor beneficio en lo político, administrativo, judicial, social, laboral y económico para la ciudadanía en general; plumas periodísticas entre ellos: Francisco Huerta Montalvo, Rómulo López Sabando, Byron López Castillo, Roberto Aguilar, Juan Carlos Faidutti, y muchos más. Que de igual remito mis felicitaciones al periodismo ecuatoriano y que culminadamente llegó a su fin la referida Ley Mordaza, con la refrendada firma de la Declaración de Chapultepec suscrita por el presidente Lenín Moreno, lo cual nos permite tener más libertad de prensa en nuestro país.

Guillermo Nieto Bravo