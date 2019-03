Sobre concejales electos

En la página 3 de actualidad, del diario Expreso, en el artículo “El bloque municipal del PSC gobernará con mayoría calificada en el Cabildo porteño” se afirma “el último espacio, específicamente en el distrito uno, está en disputa entre el PSC con el candidato Alfredo Montoya y el movimiento Centro Democrático, con Héctor Vanegas” lo cual es ajeno a la realidad. El total de las actas computadas alcanza hasta este momento el 94,4 %, las que están publicadas en la página del CNE y en aplicación al sistema distributivo del método D’Hont determinan que con holgura y con una amplitud de votos, he sido electo concejal principal del cantón Guayaquil, en cuarto lugar entre los cinco cargos que se disputan, por lo que me permito adjuntarle los resultados y el ejercicio del método D’Hont.

Por lo que no es cierto que ese escaño esté en disputa, confiado en la verticalidad y honestidad que caracteriza al diario, le solicito que se haga la aclaración pertinente, debiendo publicar mi foto como ganador una vez que confirmen la información que le he dado. Pues la noticia publicada es alejada a la verdad y afecta directamente a mi persona, al desconocerse el justo resultado electoral, que por voluntad popular he obtenido.

Dr. Héctor Vanegas Y Cortazar