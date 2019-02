“Si no se corrigen las distorsiones en el IESS, ¿quiénes pagarán las consecuencias?”

Ya los noticiarios hablan hasta la saciedad sobre la crítica condición del IESS, e inclusive indican las causas, ya por todos conocidas.

Como ya es costumbre nuestra, no combatimos las causas del problema sino que tratamos de solucionarlo a través de otras acciones que, a la postre, ocasionarán más distorsiones al sistema con los males enraizados en ella.

La primera solución es reducir inmediatamente la planilla de empleados de administración; reducir su número al del año 2007. Sabemos que la nómina está superinflada.

La segunda solución es eliminar a los beneficiarios no aportantes del seguro médico. ¿Es duro, inhumano, sin espíritu de solidaridad?, ¿la gente tiene derecho al trabajo? Sí, tiene derecho al trabajo, pero no a un sueldo si no produce eficientemente.

¿Tiene derecho a una atención médica? Es cierto, pero si no está en capacidad de pagar al seguro, que los costos los asuma el Estado a través del Ministerio de Salud Pública y su red de hospitales.

Si no se corrigen estas distorsiones, ¿quiénes a la larga la pagarán? De ninguna manera sería justo que sean los aportantes o peor aún, aquellos que toda su vida fueron el sostén del IESS: los jubilados.

David E. Ricaurte Vélez