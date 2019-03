“Si no queremos perder al país, debemos formar parte de la solución”

Además de nuestras ilusiones personales, cada vez que se realizan elecciones soñamos también con un país diferente.

Si queremos que el Ecuador sea un Estado de derecho, donde impere la justicia y se acaben los privilegios del poder, tenemos que reivindicar lo público desde una beligerante participación ciudadana. La nación está al borde de la quiebra porque como ciudadanos no hemos reaccionado como se debería frente al descalabro de la institucionalidad y el saqueo de los fondos públicos, entregando sus esperanzas a la clase política con un cheque en blanco, pero ¿qué ha recibido a cambio?

Señor director, ante la inercia de los otrora pujantes sindicatos de trabajadores y la división o cooptación de las diferentes organizaciones sociales, hay que cambiar la actitud negativa y pasiva que nos paraliza, despojarnos de sectarismos y repensar la construcción del deteriorado tejido social desde la verdadera participación ciudadana. Todas y todos debemos involucrarnos y vigilar activamente el buen funcionamiento de la cosa pública en todas las instituciones del Estado. Hasta ahora, por las acciones y actitudes de la clase política, sus propósitos no coinciden con los de la población y eso debe movilizarnos a la acción. ¡Si no queremos perder el país, debemos formar parte de las soluciones. No hay otra salida!

Ec. Mario Vargas Ochoa