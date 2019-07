“Si no me subo en este bus, me quedo en el camino”

La forma de comunicación ha cambiado y para estar acorde a la época, a pesar de ser nuestro idioma el español, lo hacemos en inglés, entonces decimos ‘master class’ cuando se trata de una conferencia o clase magistral.

Hablamos de ‘mentoring’ si nos referimos a una tutoría. ‘Master speaker’ si describimos a un conferenciante u orador. Ya no son entrenadores, instructores o preparadores sino ‘coach’. No estamos en un entrenamiento, participamos en un ‘coaching’. Las ventas sociales son ‘social selling’. Nos inscribimos en un ‘workshop’ en lugar de un taller. Asistimos a un ‘tutorial de lettering’ y no a un curso para dibujar letras. Suena más sofisticado ‘community manager ‘que administrador de redes sociales. Organizan un ‘webinar’ en vez de un seminario web. Me invitan a un ‘coworking’, espacio de trabajo compartido, cooperativo, de oficina donde puedo hacer ‘networking’, es decir, establecer contactos.

Si quieres construir tu ‘personal branding’, que significa marca personal, es importante que sepas elaborar un ‘storytelling’, o sea contar tu historia pero que genere emoción, unida a un ‘elevator picht’, discurso de presentación exprés. Si tienes un ‘blog’, que es lo mismo que bitácora o diario y un ‘ebook’, libro electrónico, mucho mejor.

¿Quieres fortalecer las relaciones entre los trabajadores de una empresa? Utiliza ‘endomarketing’, marketing interno, pero antes de aplicarlo debes conocer a tus ‘stakeholders’, grupo objetivo o de interés y de esta forma crear ‘rapport’, conexión de empatía con los demás.

Ni qué decir de los nuevos conceptos: Inteligencia emocional, social y relacional.

La comunicación asertiva, digital, disruptiva, interna, estratégica y la organizacional. Los contenidos orgánicos, publicitarios y comerciales. Habilidades blandas, ‘Big data’, entre otros, todo un mundo de palabras, frases y temas modernos, que con mis años y graduada en Comunicación Social a finales de los 80, no han sido fáciles de asimilar. Pero si no quiero quedarme en el camino, debo subirme en este bus.

Jéssica Orrala Delgado