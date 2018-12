“Ser político es un gran negocio en el país”

En este país el negocio más rentable es ser político. Leemos en la prensa que varios asambleístas van a dejar sus curules para candidatizarse a alcaldes y prefectos, concejales y consejeros en sus respectivas provincias. Aquí en Guayaquil, un candidato a alcalde, actualmente es el prefecto. Candidatos en cantones que no pagan IR pretenden ser alcaldes. Candidatos a prefectos ocupan y ocuparon otros cargos públicos. A nivel de país vemos candidatos puestos a dedo: o por su padre o por su esposo (a) para alcaldes, todo porque estos ya no pueden candidatizarse para esa dignidad. ¿Cómo se sacrifican por el país, verdad? ¿Es que no hay otros candidatos con capacidad que no tengan pasado político?

Roberto Flores Torres