Ser emprendedor no es fácil

desde hace años he venido haciendo conocer una serie de alimentos de manera gratuita; no soy adinerado motivo por el que me siento mal pues no logro persuadir a las demás personas sobre lo positivo que es para la salud ingerir un vaso de resbaladera o comer un pastelillo de gallina.

¿Por qué no intentar hacer conocer estos emprendimientos que tienen singular importancia pero parece ser que solo queda en enunciados publicitarios gratuitos? ¿Podemos vivir sin dinero? Yo he vivido sin dinero durante años y mi madre también. Hemos vivido sin mayores cantidades de dinero, a vista y paciencia de un mundo donde todo lo más importante es el vil metal. ¿Será justo?

Eduardo Jiménez