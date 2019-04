Más solidaridad menos religiosidad

Antes de ir a las procesiones o a cualquier otra reunión solo por cumplir con los ritos religiosos, vayamos donde ese pariente o amigo del cual estamos distanciados, donde ese vecino o compañero de trabajo con el cual no tenemos afinidad y reconciliémonos. De frente Jesús nos dice en el Evangelio que es mentiroso aquel que dice que ama a Dios (por muy devoto y piadoso) pero no valora ni respeta al prójimo, es indiferente al dolor ajeno y no es compasivo y solidario con los demás. Vivamos en unidad y armonía con nuestros semejantes, sin tanta religiosidad o apariencia, como los fariseos, que predicaban una cosa pero hacían otra.