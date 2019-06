¿Seguimos soñando con un país mejor o caminamos hacia el precipicio?

Todos en general en este sufrido país seguimos anhelando tranquilidad y paz para nuestras familias, considerando que por más de 10 años hemos estado viviendo en un sistema de intranscendencia, y así también podemos decir, de intranquilidad y temor en un país que sin rumbo cierto se encaminaba al fracaso y terror.

En toda embarcación se supone que al cambiar de capitán se solucionan los errores pero en el Ecuador lamentablemente no tenemos capitán y seguimos caminando al precipicio hacia el cual nos empujan los mandatarios de turno.

Se vuelve ya desagradable lo que a diario vivimos al enterarnos, a cada paso, de nuevos contratos firmados con sobreprecios y no cumplidos, a colaboradores que guardan todavía el sello del gobierno anterior que tanto daño nos hizo; promesas incumplidas, además de una economía cada vez más llena de dudas y problemas. Los ecuatorianos a veces no comprendemos si fue o no necesario el endeudamiento inflacionario que permite en lo actual vivir una vida de millonarios a los que fueron escogidos solo para que se queden callados recibiendo órdenes, cuyos resultados continuamos pagando. Mientras, los verdaderos causantes de nuestra miseria se pasean orondos por todas partes del mundo sin que nadie les pueda traer a rendir cuentas de sus actos.

Pidamos a Dios que ilumine a los gobernantes que de verdad quieran que este país progrese y sigamos soñando con un futuro mejor.

Ing. Édgar Diminich M.