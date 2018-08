“Seamos solidarios con los migrantes”

Al ver las fotos que se publican sobre la tragedia de los venezolanos que han huido de su país por mejores vientos, no hay alma que no se parta y se solidarice con esta gente que tiene que haber sufrido mucho para decidir salir de su país y transitar por otros, recorriendo ciudades y carreteras esperando la actitud caritativa de sus poblaciones, cosa que está ocurriendo mayormente. No imagino a mis hijos pasando por este trance, y no nos hacemos la idea de que esto haya ocurrido en un país tan rico en recursos pero tan pobre en gobernantes. Ojalá que la solidaridad sudamericana se reafirme y se dé solución a este tema que nos toca hondo el corazón.

Dra. Teresa Reyes Yábar