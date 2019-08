¿Se mejoró el sistema educativo en el país?

En los últimos once años el sistema educativo de Ecuador ha atravesado diferentes etapas de mejoras, desde establecer el ingreso a universidades a través de un puntaje, concursos de docentes y directivos. Sin embargo, aún falta mejorar temas como maestros sin cobrar por años su jubilación, valoración del trabajo docente, entre otras. El sistema educativo es un engranaje o conjunto de elementos que si alguno falla, por más buen sistema educativo implementado en el país, no dará los frutos necesarios. Por ej., el ingreso de universitarios involucra colegios en conexión con universidades, este continúa en el ojo de la tormenta por el libre acceso a universidades. El proceso que lleva más de siete años ha tenido más detractores que apoyo y requiere mejoras urgentes, bachilleres con mejores puntajes en áreas de razonamiento verbal, abstracto, entre otras. Algunos no son resultado de buenos estudiantes en universidades y llevan a una deserción que supera el 40 % según docentes de educación superior. Otro elemento importante en el sistema educativo es la estabilidad laboral de los docentes; para ese efecto han creado concursos de méritos/ oposición para ocupar cargos (rectores de unidades educativas). No han sido suficientes debido a una política pública no muy clara. Estos procesos se han convertido en verdaderos calvarios en unidades educativas públicas; por ej., concursos de oposición incompletos, procesos demasiado largos que provocan incertidumbre y riesgos de perder sus puestos de trabajo, y desatención de la calidad en el aula. El tema más controversial es el de los maestros jubilados, El sistema educativo ecuatoriano requiere mejoras profundas. La falta de políticas de gobierno podría obligar a retroceder lo ganado en once años.

Mg. Roberto Camana Fiallos