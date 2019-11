Respuesta al artículo “Al fin ¿qué quiere Nebot?”

En relación al artículo titulado “Al fin ¿qué quiere Nebot?” de autoría de José Hernández y publicado en el diario de su dirección el 19 de noviembre, debo manifestar lo siguiente:

Antes de responderle qué queremos Jaime Nebot y el Partido Social Cristiano, me pregunto ¿qué quieren Ud. y aquellos de quien usted es vocero? ¿Quieren que el despilfarro del Estado se solucione con más impuestos -que siempre paga el consumidor- en vez de cortar el despilfarro?

¿Quieren que se paralice la industria de la construcción y se afecte el patrimonio de los propietarios, imponiéndoles un impuesto que va hasta el 35 % sobre la ganancia no ocasional de sus bienes? ¿Quieren que se castigue a los profesionales que se superan (y que ya están gravados con el 35 % del impuesto a la renta) al impedirles deducir sus gastos? ¿Quieren que el dinero del IVA no solo sea secuestrado, perjudicando ciudades y provincias, y que en vez de devolverlo inmediatamente, se reclame después de 6 meses y sujeto al Código Tributario? ¿Quieren que los GADS estén “obligados a cooperar” con el despilfarro gubernamental, sacrificando partes de sus rentas? ¿Quieren aumentar el impuesto a la renta a los dividendos de las empresas extranjeras para perjudicar la inversión generadora de empleo? ¡Eso deben querer! Porque eso es lo que planteó el Gobierno en su malhadado proyecto que fue rechazado y archivado por asambleístas de todos los partidos políticos, incluyendo Alianza PAIS y CREO.

¿Qué queremos nosotros, incluido Jaime Nebot? Reducción del tamaño del Estado; renegociación de la deuda pública; impulso a la inversión extranjera; no venta, pero sí concesión de empresas del Estado; incremento de la inversión petrolera; productividad y rentabilidad en el agro; redireccionar millonarios aportes de los afiliados del IESS hacia un capitalismo popular que genere ventaja para el afiliado y al país. La salida es el crecimiento, no más gastos ni impuestos.

El Gobierno no solo que no ha hecho lo que debía hacer, sino que ni siquiera ha empezado, pese a haber transcurrido más de dos años. ¿Por qué no le pregunta al Gobierno y su aliado por qué?

Pascual del Cioppo

Presidente Nacional PSC

Nota: Esta comunicación está dirigida al Dr. José Hernández, autor del artículo en referencia.