Respetar reglamentos de los sitios turísticos

Hace pocos días circuló un video por redes sociales donde se observa a los guardias de seguridad del Malecón 2000 solicitando a unos jóvenes que se retiren, ya que están tocando instrumentos en esa área, lo cual está prohibido por su reglamento. El Malecón 2000 es uno de los sitios turísticos más conocidos de Guayaquil; tiene reglas y existen colaboradores que tienen que hacerlas cumplir, como los guardias. Este sitio turístico es una obra que ya tiene muchos años y los ciudadanos sabemos qué se puede y qué no se puede hacer. Considero una provocación por parte de los chicos: si saben que está prohibido, a qué lo hacen ahí, cuando hay más sitios en la ciudad; además existen fundaciones, asilos, etc. En el video observamos que están ahí tocando como si nada, la gente los filma y cuando llega el guardia se arma la discusión; el papel de víctima o mártir está de más. Los jóvenes dicen que están “regalando su arte a la ciudad”. ¿Quién pidió o solicitó que regalen su arte? Suena como soberbia por parte de ellos. Las reglas están por algo y tienen que ser ejecutadas, sino la ciudad es una “Tierra de nadie”, donde cualquiera hace lo que quiere. El problema no radica en que estén tocando su música sino que lo están haciendo en un sitio prohibido.

Carlos Cordovez