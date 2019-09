Requisitos de los obispos

El celibato obligatorio es un reglamento interno católico, antibíblico; no es determinante, pero creo que sí influye en la homosexualidad y pederastia de los sacerdotes. ¿Está surgiendo una nueva reforma (al estilo de Alemania con Lutero)? (1 Timoteo, cap. 3): “Si alguno anhela obispado, buena obra desea. 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar; 3. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas... no avaro; 4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?).

Miguel Ulloa Paredes