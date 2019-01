La reprogramación del examen Ser Bachiller que ha afectado a los estudiantes

Esto de “reprogramar” nuestro examen Ser Bachiller no tiene sentido. En primer lugar, nos lo están haciendo repetir. No es una reprogramación. Si esto hubiera tenido un mayor interés en cómo responderían los estudiantes, a los sorteados nos hubieran hecho posponer el examen original, reprogramarlo, como dice la palabra, considerando que algo no ha sido efectuado, no nos hubieran hecho darlo. Es un poco sospechoso notar que los estudiantes suspendidos de cada institución son pocos y de un mismo horario, considerando la cantidad de estudiantes que hay en el Ecuador y los diferentes horarios a los que dieron el examen.

Sospechan la falta de transparencia, seguridad y confidencialidad. La mejor solucion es enfocarse en la fuente del problema en vez de querer probar o conseguir un resultado diferente en los estudiantes. Muchos de estos se han preparado para sacar un buen resultado y así mejorar su promedio final. De todos los estudiantes que conozco, la mayoría estaba más que satisfecha con su nota y ciertos, incluyéndome, estamos siendo sometidos a dar de nuevo un examen con el que nos estresamos y sufrimos bastante.

Reconsideren sus decisiones y encuentren una manera más eficaz de resolver sus sospechas sin perjudicar a los futuros bachilleres.

Micaela Falconí Carrión