Réplica: Sobre la Universidad de Guayaquil, los poderes fácticos y la política

E n relación al artículo UG, poderes fácticos y “política”, del articulista W. Paredes Ramírez, debo decir que es público y notorio que la Universidad de Guayaquil, en cinco años, ha sido intervenida en dos ocasiones, por parte del Consejo de Educación Superior, con el objetivo supuesto de normalizar las actividades académicas y administrativas, corregir actos irregulares en la contratación de personal y construcción de obras. Es así, que en un lustro hemos pasado de los decanos, que se creían dueños de sus Facultades, porque pensaban que la palabra “decano” provenía de la palabra “década”; de cobros indebidos a estudiantes; venta de libros; cursos de idiomas; maestrías tipo exprés; elecciones fraudulentas, etcétera, a la destitución de rectores, el uno por usar un título falso y otro por la emisión de títulos irregulares; sumado a esto, firma de contratos de construcciones, en las cuales no se respetaron normas de contratación pública: precios arriba del 35 % del mercado, construcción y remodelaciones sin contrato y sin financiamiento; negociados en la recaudación del 2x1000, etcétera. Ese no puede ser el futuro y porvenir de la UG.

Hechos puntuales que he denunciado tiempo atrás, tal es el caso del informe DPGY-APyA-0005-2017, Contraloría General del Estado, CGE, de cinco obras por $ 8.774.655,44, que no tuvieron documentación completa. Sin memoria descriptiva y de cálculo; sin programación, ni estudios de prefactibilidad, sin evaluación financiera; solo uno tuvo diseño definitivo. En la “Remodelación del Parque Central” informe 00166-ADCT-2013, se recibió documentación incompleta y sin firma de responsabilidad: Cronograma aprobado, NO; Libro de obra, NO; Pruebas de laboratorio, NO; Planillas aprobadas, NO; Soportes de planilla, NO; Planos, NO; Actas de entrega y recepción, NO. En otro informe N° 0082-0010-DR1-DPGY-2018, la CGE analizó las obras ejecutadas por la EP INGENIERÍA, MATERIALES Y SISTEMA UG, concluyendo que: “Los miembros del directorio de Ingeniería, Materiales y sistemas UGEP, el gerente general, el rector de la Universidad de Guayaquil, en calidad de presidente del Directorio, al haber aprobado un procedimiento de contratación mediante la figura de proveedores asociados no garantizaron el principio de igualdad de oportunidades para los participantes, incumpliendo varios artículos de la ley de contratación pública. En la revisión de los expedientes de 16 contratos de obras analizados, todos carecen de estudios y diseños definitivos completos actualizados, por lo que se requiere cancelar por trabajos extras contractuales no legalizados: Facultad de Medicina; Edificio Rizzo y Parque; Facultad de Odontología; Escuela de Enfermería y Facultad de Odontología, un total más de $ 3.500.000,00.

Toda la documentación que presentó la Comisión de Intervención actual, 2018, los casos de corrupción, el caos administrativo, académico y moral, ya fue presentada al Consejo de Educación Superior, CES, en su debida oportunidad, desafortunadamente, poco o nada se ha podido lograr de este ente burocrático, principal responsable de la calamitosa situación institucional.

El articulista no conoce o se hace el desconocido que dentro de la Universidad hay personas valiosas que estamos aportando al adelanto académico y en el combate a la corrupción. Por citar mi caso puntual, en cinco años he asistido como ponente de trabajos académicos en México, Cuba, China, Brasil; también, he realizado publicaciones en revistas indexadas de alto impacto.

Ing. Marco Varas Flores