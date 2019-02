Réplica enviada por la cooperativa Flota Pelileo

Una vez revisada la página de Actualidad el día sábado 19 de enero de 2019 y la sección Actualidad de su edición digital que contiene la nota titulada “Flota Pelileo enreda a Galarza”, se han prtesentado algunas imprecisiones que no representan la realidad y que afectan la verdad. Es necesario realizar la siguiente aclaración: En el primer párrafo: “la cooperativa de transporte flota Pelileo aterrizó inopinadamente en el caso Galarza... varias actas del directorio de esa empresa de buses interprovinciales se convirtieron en otras tantas pruebas en su contra...”, por tanto debo mencionar que dicha información ha causado connotación social tanto con nuestros socios así como con los usuarios que confían plenamente en los servicios de transportación que presta nuestra cooperativa de transporte, dejando en desmedro la honra e imagen de nuestra institución, por cuanto la cooperativa de transporte Flota Pelileo y sus dirigentes, en especial esta administración, no somos partícipes en dicha investigación, menos aún parte procesal, por tanto manifestamos que no hemos enredado a nadie como ustedes en su publicación lo afirman y lo dicen.

Y en el segundo párrafo dice: “Ocurre que el señor Omar Mayorga, quien desempeña el cargo de asesor 1 en el despacho de Ana Galarza, tiene otro trabajo, es gerente de Flota Pelileo...”, a lo que debo manifestar que el mencionado señor desempeñó su cargo de gerente hasta el 04 de abril de 2018, es decir él no ostenta en la actualidad dicho cargo en la cooperativa de transporte a la cual represento.

Además, sirva revisar las grabaciones tanto de video como de audio o las notas escritas en las mismas que encontrarán que tanto la directiva como el presidente o el representante legal de la cooperativa no han dado entrevista alguna o rueda de prensa a este medio de comunicación o algún otro para que EXPRESO asevere dicha información.

Gustavo Malatay Rodríguez

Flota Pelileo