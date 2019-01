Réplica solicitada por la abogada Cynthia Viteri

Con el debido respeto y también sin ánimo de polemizar, me permito indicarle que, al parecer, usted no ha leído o no ha entendido bien mi comunicado. Si pone atención, verá que no me he limitado a explicar cómo voy a continuar y ampliar lo hecho por el Alcalde Jaime Nebot, que cuenta con la aprobación de una abrumadora mayoría de guayaquileños. En efecto, a partir del tercer párrafo del texto en el que sustento mi argumento, detallo parte de mi propuesta que, no está entre las obras emprendidas y ejecutadas por el actual Alcalde. Por tal motivo, paso a enumerarlas nuevamente:

1. El Distrito 100, que se constituirá en un polo de desarrollo tecnológico, de innovación, emprendimiento y turismo, en convenio con la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL).

2. Sobre Salud: Consultas médicas gratuitas las 24 horas del día a través de teléfonos celulares, como parte del plan de Telemedicina, el nuevo Centro de Rehabilitación Física y el Primer Centro de Rehabilitación para tratar a pacientes con problemas de adicción a las drogas, en la vía a la costa, ambos destinados a brindar un servicio integral, con personal especializado, modernas instalaciones y tecnología médica de última generación.

3. El nuevo Acuario Virtual, dotado de un sistema interactivo para conocer las especies marinas (atracción única en la región).

4. El programa de Agricultura Urbana, que pretende generar fuentes de empleo, activando la producción y conservación de semillas, con el compromiso de abastecer a la comunidad con alimentos orgánicos y la entrega de incentivos a quienes construyan sus edificaciones con terrazas verdes y jardines verticales.

5. El proyecto de Viviendas de Interés Social y lotes con servicios para evitar los asentamientos irregulares.

6. El cambio de la flota de buses por unidades eléctricas y unidades con aire acondicionado.

7. Hacer el nuevo Aeropuerto y construir la Ciudad Nueva, en el terreno donde funciona actualmente esta terminal aeroportuaria.

8. Hacer la segunda Aerovía que unirá a Samborondón con Guayaquil y otro puente que conectará estos mismos cantones.

Además, en materia de Seguridad, con la dotación de cámaras de reconocimiento facial y movimiento para facilitar la detención de delincuentes, incorporando también botones de pánico en la ciudad y megáfonos instalados en cámaras de videovigilancia, para emitir alertas.

Original o nuevo en el campo del ejercicio de la Alcaldía, significa que no se ha hecho hasta ahora. Yo soy candidata a la Alcaldía, no a Premio Nobel en las materias a las que usted se refiere. En cuanto a la ley de comunicación, que efectivamente está vigente, se entiende y es conocida por todos, dejo claro que, ignorarla no excusa a persona alguna.

Abg. Cynthia Viteri

NOTA DE LA REDACCIÓN

La candidata socialcristiana a la Alcaldía de Guayaquil, que se significó como una de las asambleístas más críticas con la Ley de Comunicación en su etapa parlamentaria, se aferra ahora a la norma, todavía en vigencia, para su pedido a EXPRESO.