La renovación de licencias

Soy de la tercera edad (67) y el 30-diciembre caduca mi licencia de conducir (tipo D). En una agencia de la ANT me dieron un listado de requisitos para renovarla y uno es realizarse un examen sicológico en un dispensario del MSP.

En un centro de salud, el sicólogo me dijo que son 5 sesiones para darme el certificado (5 meses); en otro dijeron que no daban este tipo de certificado. He llamado al call center de la ANT y la operadora me contestó que no era problema de ellos sino del MSP. Mi cita para renovación es en 15 días y si no puedo tener dicho certificado, pierdo mi turno y el pago de renovación. ¿A quién acudir para tener el certificado o ya no es permitido a esta edad?