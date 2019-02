Reivindiquémonos como políticos y seres humanos para salvar al país

a los ecuatorianos muchas autoridades llamadas a ejercer justicia nos han visto la cara. Nos engatusan con aquello de investigar a fondo, buscar pruebas y más pruebas, prisión preventiva y tantas otras leguleyadas que solo sirven para entorpecer la verdadera justicia, dar tiempo a los jueces para cambios y mañoserías, y por último, dejar que los corruptos escapen y aquí no ha pasado nada.

El presidente ha creado la Secretaría Anticorrupción, pero mientras no nos despojemos de individuos partidistas correístas dentro del Gobierno, todo seguirá igual. Tengo entendido que muchas personas de todos los rangos no actúan porque llevan en su conciencia y en su vida “muchos rabos de paja” que les impiden accionar. En muchas ocasiones los errores pasados ya no pueden cambiarse, pero sí pueden perdonarse cuando logramos acciones correctas. Por tanto, busquemos el perdón de la ciudadanía no ocultándonos, sino dando nuestro correcto apoyo. Reivindiquémonos como políticos, como seres humanos.

Salvemos a nuestro Ecuador de latrocinios, coimas, droga, contratos a dedo, amañados; violaciones, escapados de la justicia etcétera... ¡Qué pena! Estamos inmersos en una podredumbre moral y política.

Martha Jurado Rodríguez