“Regeneración de la calle Ilanes y la línea de fábrica del terreno”

En la calle Ilanes, entre av. Las Aguas y calle Primera, se encuentra el condominio Viviendas y Jardines, que posee una área abierta exclusiva para estacionamiento del condominio, pero que es utilizada arbitrariamente por vehículos ajenos al lugar y de manera especial por grandes camiones repartidores de bebidas y alimentos que abastecen las despensas del sector. Además sirve para que las mascotas y personas que transitan lo utilicen como urinario público, afectando la salud de los moradores y dando mal aspecto al lugar, convirtiéndose también en una letrina de los trabajadores que realizan la regeneración.

Esto se le planteó al contratista de la obra antes de comenzar los trabajos, quien se comprometió a realizar el cerramiento respectivo a cambio de utilizar dicha área como campamento de obra, como lo hace hasta la presente fecha con la caseta de bodega. Lamentablemente, el contratista se sale por la tangente y presenta excusas risibles, como la de que el Municipio no quiere señalarle la línea de fábrica del terreno mencionado. Luego de que gestionamos y conseguida la línea de fábrica, aduce que no tienen presupuesto para realizar el trabajo ya comprometido. Está por concluirse esta regeneración y no hay visos de que vayan a realizar el trabajo señalado, por lo que considero que es una burla más al usuario.

Luis Cumba Bastidas