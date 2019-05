Reforestemos el mundo

Las superpotencias utilizan ingentes inversiones y gastos en su desarrollo tecno-científico-militar. Poco o nada les importa el peligro al que exponen a la humanidad y la alta contaminación ambiental que producen. Los resultados son calentamiento global con efecto invernadero y cambio climático causante del exterminio de miles de insectos y animales útiles. Nada en el mundo está de más, cada uno tiene función de complementariedad, cumpliendo un rol decisivo para la vida. El acelerado cambio climático aún no causa pavor colectivo; poco o nada preocupa a la ONU- OEA, países (120) No Alineados, UE, etc, enfrascados en imponer ideologías políticas-económicas para seguir creciendo en sus desmedidos modelos de desarrollo. No podemos impávidos observar este fenómeno que hemos provocado, sino accionar sembrando bosques. Qué importante sería que los 7.550 millones de seres humanos que poblamos el planeta sembráramos dos veces al año un árbol, cuya función es eliminar el exceso de dióxido de carbono, produciendo oxigeno que limpia el medio ambiente, produce sombra, atrae lluvias. El maravilloso cambio se verá en 5 o 10 años, dejando un planeta limpio, puro y sano. La idea no es nueva, la innovación consiste en realizarlo masivamente y al unísono. Que el Ministerio de Ambiente y Agua exhorte a los gobiernos del mundo a sembrar. Del árbol depende la vida de todas las especies, incluyéndonos.

César Jijón Sánchez