“Reducir la mendicidad”

Hay muchos dependientes que se quejan de los servicios prestados por el IESS. ¿Por qué no se quejan de las empresas que no pagan los aportes al IESS? Los obvian engañando al personal, que los aportes no les darán beneficio alguno en el futuro, para no aportar y así perjudicarlos al no recibir atención médica y el salario vital mensual.

Es muy triste recorrer las calles de ciudades ecuatorianas y ver la miseria de ciudadanos que mendigan para poder tener el alimento diario y teniendo los beneficios del IESS (los salarios mensuales, tercer y cuarto sueldos, atención médica puntual y medicinas), se reduciría la mendicidad en nuestro país.

Héctor García Rivera