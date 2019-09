Reconversión bananera inducida

Existen evidencias técnicas reales de que el hongo FocR4T vive en el suelo como “huésped” y es también el vector que transmite el patógeno a las matas. Leerán en un sinnúmero de reportes técnicos locales cómo este hongo se desplaza; pero todos se olvidan del vector. Comparto todas esas medidas y prácticas de bioseguridad para retardar el Ingreso del Foc R4T, pero preferiría anticiparme y estar seguro de que el patógeno aún no está en mis suelos; así que mapearía mi propiedad y tomaría muestras para estar 100 % seguro de que mi bananera está libre, sin contraponerme a la adopción de acciones de bioseguridad. Debemos ser más coherentes como técnicos para manejar tan severa amenaza y reducir riesgos innecesarios. Nuestro Iniap no es ni la sombra de lo que fue; eran técnicos e investigadores de gran valía que hoy escasean, y por falta de apoyo, los que quedan son replicadores de centros extranjeros. En el vecino Colombia el Dr. Gert Kema de la Universidad de Wageninge confirmó la presencia de esta cepa en plantaciones comerciales. Critico que todos los países productores hayan centrado sus exportaciones exclusivamente en una sola variedad (Cavendish) en lugar de haber desarrollado otras variedades, volviendo el negocio un monocultivo que hoy el Foc R4T amenaza con desaparecerlo. El ingreso del Foc R4T puede ser retardado, pero ingresa. El hongo puede vivir más de 40 años en los suelos y no existe ninguna forma real de combatirlo masivamente. El agricultor tiene que estar consciente de que en cualquier momento empezará a presenciar cómo su negocio irá cayendo poco a poco, desplomándose en una disyuntiva dolorosa: 1.) No hacer nada y esperar ser destruido lentamente hasta la quiebra total, 2.) Reconvertir su plantación de banano hacia otro cultivo rentable, donde toda su costosa y valiosa infraestructura pueda ser utilizada exitosamente. Para tomar la decisión debe predeterminar su punto de equilibrio económico e ir por la segunda opción; usted decide.

Msc. Pedro Álava