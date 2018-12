Realidad: “¿Quién está dirigiendo la economía de nuestro país?”

Cuando vemos en los medios de comunicación que se ha reunido el Ejecutivo y su frente económico donde han resuelto aumentar el precio de los combustibles, nos da la impresión de que los felices integrantes de esta comisión y orientación de la economía, jamás visitan mercados, supermercados, almacenes, etc., pues solo así se explicaría que adopten medidas de tanta gravedad sin pensar en las consecuencias que llevan implícitas para la vida de los ecuatorianos; o, lo que sería peor aún, que las tomen a sabiendas del daño que causan, sin preocuparse por instrumentar, las correspondiente medidas compensatorias que las circunstancias exigen.

Es obvio que hay sectores esenciales del aparato económico que se benefician con medidas así y nadie duda que tales beneficios alcanzan al país cuando se refiere a sus variables económicas; pero no es posible que olvidemos que hay un pueblo que requiere atención y que no puede ser ignorado cuando se decide tomar tan “dolorosas “ decisiones. Y hay algo de mayor importancia aún, que es la necesidad de calcular con relativa precisión, el grado de resistencia a que puede llegar un pueblo tan sufrido. Que no se piense que miro con simpatía la posibilidad de que se produzca una explosión popular, la cultura que asimilé y mi convicción democrática se juntan para que no lo desee.

Eco. Mario Vargas Ochoa