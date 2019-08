“Quién traiciona al Brasil”

El presidente de Brasil ha afirmado que la principal sospecha del amenazador aumento de incendios en el Amazonas apunta a las ONG que quieren desacreditarlo. No hace falta ser sociólogo o haber leído muchas novelas de detectives para dilucidar el problema. Basta preguntarse quién aprovecha el delito, quién ha cometido antes otros parecidos y prometido a veces continuar por esa senda, quién ha tenido la posibilidad de impulsar tan pronto y en tantos lugares tan enormes incendios. Quién rechaza las críticas que le hacen otros países como “colonialistas”, mientras que son los indios de su país quienes ven en su política su peor amenaza. Quiénes tienen la costumbre de emplear a militares nativos de otros países para apoderarse de sus riquezas naturales. Con estos datos, no parece difícil adivinar si son las ONG o Bolsonaro quienes han traicionado a Brasil. Incluso, con un tic tan propio del culpable, que sobreactúa intentando ridiculizar que se sospeche de él, Bolsonaro ha afirmado que no es un Nerón, cuando lo ha imitado hasta el punto de culpar de la catástrofe, si no ya a los cristianos, a las ONG y a una ONU “izquierdista”.

J. María Grandas

Menéndez, Madrid