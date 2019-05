Que se hagan cambios en el servicio público para evitar los trámites engorrosos

Tengo una villa en la ciudadela Urdesa, que puse, debido a mi edad, a nombre de un hijo que vive en Estados Unidos, pero me dio un poder. Así esta alquilada para restaurante y necesito para estar en orden hacer muchas instalaciones que me pide el Cuerpo de Bomberos.

Mas estamos estancados porque no me dan el permiso para los arreglos. He presentado el poder enviado por mi hijo vía ‘mail’, ya que el que yo tengo aquí no lo aceptaron; debíamos ‘’apostillarlo”. Fuimos a hacerlo y después de 3 días nos dijeron en el Ministerio de Relaciones Exteriores que deberíamos traer de los Estados Unidos el original.

Me pregunto: ¿estarán esperando que les pase la mano o somos tan lerdos que a una persona que hace las cosas correctamente le ponen tantos obstáculos?

Otro caso: a un exempleado le robaron el auto. Lo encontraron a las pocas horas, pero donde la Policía ya tiene más de un mes y no se lo devuelven. La fiscal le pide 200 dólares para entregarlo. ¿Será justo y correcto esto?

Por esta y muchas razones, señor director, el Ecuador está en la lista de los más corruptos y atrasados. ¡Qué pena!

Exigimos cambios.

Martha Jurado Rodríguez