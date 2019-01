“Que se actúe de inmediato para recuperar los dineros no habidos”

El presidente se lamenta que la justicia es cada vez más lenta, que el gobierno requiere más millones para superar la crisis de la caja fiscal. Resolvió que era conveniente mayor endeudamiento y ha obtenido dos créditos con China con un interés del 6 % anual -muy alto con relación al plazo-. En los organismos internacionales el interés es del 1 %, pero debe cumplir condiciones. Se ofreció reducir la burocracia, no se ha cumplido la eliminación de ministerios, solo se fusionaron dos; y como regalo de Navidad se dicta el decreto que deja al libre comercio el precio de la gasolina súper. No se aumenta el diésel ni la ecopaís. Me permito recordarle que la Constitución establece que los ecuatorianos somos iguales en derechos y obligaciones. En el Ecuador es un delito tener recursos obtenidos del trabajo digno o heredado. Queremos inversión extranjera y continúan escándalos publicitarios y no se recupera el sobreprecio de los contratos de obras. Miramos con admiración que Colombia, Perú, Panamá. Han recuperado valores. Presidente ¿va a esperar que los juicios penales concluyan? Usted tiene en sus manos el informe de las Naciones Unidas, ponga a trabajar a sus asesores jurídicos, civiles, laborales y societarios, para que actúen en los procedimientos que son de su conocimiento y soliciten las medidas precautelatorias, en base a que se tiene conocimiento en qué instituciones bancarias están depositados esos dineros recibidos, de acuerdo al léxico jurídico, como coima.

Dr. José Bruque Martrus