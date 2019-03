Que no sigan perjudicando a la población

A mediados del año 2018 caí en una crisis financiera que no permitió cancelar 2 planillas seguidas de teléfono e Internet, cada una por $ 25, procediendo CNT a bloquearme los dos servicios contratados. A los cuatro meses conseguí para poder pagar parte de la deuda, y concurrí a una agencia bancaria donde me manifestaron que la deuda total que mantenía era de $ 100; no pagué y fui a una oficina de CNT, pues me dijeron que en el contrato existe una cláusula que “de caer en mora se debe cancelar sin recibir servicio hasta completar 6 meses”. Semejante metida de mano que están haciendo a los más pobres. Puse la respectiva queja en la Defensoría del Pueblo, la cual convocó a audiencia a las partes. Pero lo jocoso es que un abogado de CNT adujo que la facturación estaba correcta porque la institución tiene un reglamento interno que estipula lo antes anotado. ¿Cómo puede ser que quien conoce de leyes ponga sobre una ley (ley del consumidor) un reglamento interno, y justificando que él solo cumple con su trabajo? Esta clase de servidores son los que hacen daño al servicio público. La Defensoría del Pueblo me dio la razón y exhorta a los directivos de CNT a que modifiquen ese reglamento inmoral e ilegal; por supuesto que esta, como otras instituciones públicas, se cree dueña de la verdad y no acata dicho exhorto hasta la fecha y me siguen sumando intereses por mora de una deuda que no es real. La profesional de la Defensoría me recomendó poner una demanda, pero no cuento con los recursos para pagar los honorarios de un abogado.

CBA. Francisco Alcívar V.