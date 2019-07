¿Qué hacemos con la basura?

En cualquier lugar de Guayaquil se encuentran montones de basura; portales y esquinas sirven de depósitos, lo que es una falta grave de los habitantes, demostrando no tener cultura de higiene, lo que genera insalubridad y mal aspecto a la ciudad. Por otro lado, la mala disposición de desechos, horarios y recolección, son factores primordiales que deben ser mejor coordinados por el Municipio en el nuevo contrato con la compañía de limpieza. Si en las calles no se encuentran tachos, lo más fácil es tirarla en cualquier esquina. Tampoco se puede esperar hasta la madrugada, que pasa el camión recolector para sacar los desperdicios. La frecuencia de recorrido de los recolectores debe ser mejor planificada. El sistema de recolección está diseñado por el Municipio, a través de ordenanzas que norman el manejo de los desechos no peligrosos, entre otros, que deben estar en fundas plásticas resistentes y bien cerradas para evitar que el contenido quede expuesto a las condiciones climáticas, soporten el andar de los animales y especialmente de los recicladores informales, que son los “huracanes minadores”, expertos en romper las fundas. Es recomendable que se nombre, en todos los barrios y comunidades, vigilantes permanentes. La alcaldesa multó a Puerto Limpio por supuestas denuncias sobre fallos del servicio, ante lo cual dijo: “Con Guayaquil no se juega”.

Lcdo. Robespierre Rivas Ronquillo