Es lamentable que muchas personas analicen la realidad actual del país solo en su entorno y no avizoren más allá de sus narices; siguen pensando que ser de izquierda es la solución. Si analizamos la historia resulta que ese grupo no es prototipo para emular porque desde tiempos atrás algunos países fueron destruidos en Europa con ese régimen y ahora América. Lo real es cómo está nuestro país y cómo se deberían resolver los problemas, pensando en sus semejantes, más aún cuando son servidores públicos, procurando que con sus acciones todos progresen y no retrocedan.

Colocarse en este extremo es un pretexto utilizado de camuflaje para delinquir, como ocurrió en el gobierno anterior, que dizque era de izquierda; podemos palpar los resultados claramente ya que el país está muy endeudado y parece que este gobierno por indecisiones y lentitud no puede destruir los nudos de problemas y cada día se descubren más. Los culpables de esta debacle son los nuevos ricos, unos están huyendo, otros siguen en algunos cargos. Gente del pueblo opina que ese gobierno era bueno porque le dieron alguna ayuda para su familia; no meditan que tenían y tienen derecho a recibir más servicios, pero no los recibieron porque los dineros fueron despilfarrados en obras con sobreprecio, sabatinas y persecuciones por ese grupo bien organizado para dejar nuestro Ecuador como país de posguerra, con malas leyes que fomentan las drogas, delincuencia, malos ejemplos, manipulación de textos para niños, crímenes, etc. etc. Esa herencia de brutales consecuencias sigue vigente porque en la Asamblea ese grupo nefasto detiene con artimañas las reformas a la ley prodelincuencial que ellos dejaron, mantienen funcionando con inoperancia el aparataje judicial y exenta de protección a la sociedad, alejando la tarea de recuperar lo robado, actividad que está en cero.

Arq. Rodolfo López Osorio