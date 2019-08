Que el Estado pague al IESS afiliaciones subsidiadas

Ya es conocida la crítica situación de la atención médica en los hospitales y dispensarios del IESS y las causas. El problema es que nadie quiere solucionarlo por el costo político que conlleva. La afiliación subsidiada de los campesinos, la atención gratuita de los hijos menores de edad, y en general la atención de personas que no aportan al seguro de salud, tienen colapsada la atención médica. Entonces, la solución: o los afiliados normales subimos las aportaciones al seguro de salud o, lo más justo a mi punto de vista, ya que fue el Estado el que metió a tanta gente que no aporta en la cobertura de salud, pues que el Estado pague al IESS lo que corresponde al seguro médico por cada una de estas personas. El afiliado al IESS no entiende que el Estado, a guisa de ser solidarios, nos volvió a meter las manos al bolsillo, y en salas de espera estén juntos viejos con bebés. Ahora los doctores especialistas no pueden dar cita médica para el tratamiento, hay que volver a pedirla, con suerte será para 2 meses después. Ciertos exámenes médicos para luego de 3 meses. La lista de quejas es interminable, todo por culpa de un megalómano y sus secuaces que se aprovechan de la humildad de la mayoría de la población para obtener su apoyo, sin que esta población se dé cuenta que esta gavilla ya no necesita ni le importa asistencia médica del IESS, peor jubilación.

David Ernesto Ricaurte Vélez