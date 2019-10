El pueblo paga siempre los platos rotos

Señor presidente, el Ecuador sabe cuál es el problema. Usted y voceros como el señor Roldán dicen que “los subsidios a las gasolinas son malos para la economía (no incluyen los “populistas” que no enseñan a trabajar)”. La corrupción de las manos limpias (para el BID de 70 MM) para mí y muchos ecuatorianos fue 10 veces mayor al Feriado Bancario. Y quien paga siempre es el pueblo, en los pasajes y todo más caro, no los transportistas, que siempre le sirvieron al “jefe” de la década del robo, de la mordaza, de la persecución y la criminalización, y tampoco, los políticos de siempre, que encubren los saqueos de otros compañeros.

Juan Carlos Cobo