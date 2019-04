Prodigios. Invertir en educación apropiada para la innovación

Es positivo que nuestro país dé importancia a chicos con talentos a fin de no desperdiciar ese potencial requerido en todo el mundo. El problema es cómo los encontramos si no tenemos verdaderos caza talentos con conocimientos científicos y de técnica avanzada. El Dr. Francisco Huerta en su columna del 7 del presente, El camino a la innovación, habló sobre los que deberíamos hacer. Pienso que en Guayaquil, pese a todos los riesgos actuales, no tenemos por qué esperar a estar hundidos para tratar de emerger. Pero si no hacemos lo apropiado no avanzaremos en nada. Actualmente la TV estatal española mantiene los sábados el programa Prodigios, donde actúan menores de gran capacidad artística, que sumado al escenario grandioso, la sinfónica de Castilla y Aragón con el coro de 60 artistas de Valladolid, hacen un gran espectáculo y escogen verdaderos prodigios que mañana serán embajadores idóneos que darán prestigio y envidia de sus semejantes. Para todo eso hay que gastar y nunca es caro gastar en educación; gastar sin roñosería y mucho menos sectarismo o regionalismo. Guayaquil sabe invertir en su gente, no nos duele, tanto en vías, carreteras, telecomunicación, agua, electricidad, etc. La innovación tiene que ser la alternativa a la centralización aberrante.

Ab. Franklin Lituma