Problemática de las empresas estatales

Escuchaba a un dirigente sindical petrolero hablar sobre la problemática del sector, teniendo como premisa fundamental la no privatización de la extracción y refinación petrolera. Decía aceptar como máximo una empresa de economía mixta con un 60 % para el Estado y que no era posible que se entregue a manos privadas, a los grandes capitales, este recurso que es de todos los ecuatorianos. Desde mi punto de vista, muy bonitas palabras, muy bonito discurso. Pero la historia del Ecuador me dice que el petróleo jamás ha pertenecido a todos los ecuatorianos sino a los que han estado en ejercicio del poder político; y como estos políticos saben que son aves de paso en el poder, este recurso natural y las empresas involucradas han sido mal manejados, mal mantenidos, ineficientes y fuente permanente y eterna de corrupción. No entiendo cuál es el miedo de cierto grupo de ecuatorianos a las empresas privadas; por qué no quieren aceptar que la función del Estado es controlar, regular, no dirigir ni gerenciar empresas. El Estado debe evitar el monopolio, estimulando la libre competencia y la mayor participación de empresas y/o personas. No entiendo por qué no podemos tener 3, 4, 5 o más refinerías en el país... si alguien quiere construir una, pues que lo haga; si nuestro petróleo no alcanzara a abastecer estas refinerías, pues traer petróleo crudo de afuera para obtener derivados y luego vender, pero de esto se deben encargar los capitales privados, No el Estado. Mientras sigamos pensando que el Estado es el que debe extraer y refinar petróleo, producir y distribuir electricidad, dar servicio de telefonía, dar servicios de comunicación, servicios bancarios, transporte aéreo, transporte marítimo, seguiremos teniendo una insultante corrupción y la aparición de nuevos ricos conforme llegan al ejercicio del poder.

D. Ernesto Ricaurte Vélez