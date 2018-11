“Primero es la paz, el Estado de derecho y los derechos humanos”

dice ser respetuoso de la democracia y el Estado de derecho, pero respalda a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Gran contraposición? No lo es de un ‘socialista empedernido’ que primero es su ‘ideología y la revolución’. Hasta hace unos meses, así pensaba y actuaba L. Moreno. AMLO apoya a las caravanas para que alcancen la frontera con EE. UU. ¿Y se habría dado transporte a los GLBTI? Pero, al llegar a la ciudad de Tijuana, temerosos por la inseguridad, sus habitantes protestaron: “primero es México”, es decir, “la caridad empieza por casa”, y que es un “tema de seguridad social y no de homofobia”, porque muchos no pasaran a los EE. UU. Si miles llegan a una ciudad, es un problema de salud, de trabajo y de seguridad.

En Pacaraima, por lo mismo, los brasileños rechazaron a los migrantes venezolanos. ¿Entonces, no solo es Trump? “Caravanas políticas” de pocos amigos que se enfrentan a los mexicanos y la policía.

Influyeron en las “intermedias gringas” e hicieron olvidar a la “diáspora venezolana”. Y AMLO invita al tirano Maduro a su posesión. A lo interno, el mundo y el Grupo de Lima lo critican. “La ley del hielo si se atreve a ir, lo mismo que a Ortega”. Primero es la paz, el Estado de derecho, la democracia, la vida y los derechos humanos de la Amaruka y el mundo.

Juan Carlos Cobo Rueda